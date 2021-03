Αθλητικά

Ντι Μαρία: Ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του την ώρα που αγωνιζόταν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αργεντινός διεθνής αντικαταστάθηκε στον αγώνα και έσπευσε σπίτι του, όπου η οικογένειά του έζησε τον εφιάλτη.

Επίθεση έγινε χθες από ληστές στο σπίτι του Ανχελ Ντι Μαρία, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν στον χώρο και ο Αργεντινός διεθνής αγωνιζόταν με την Παρί ΣΖ εναντίον της Ναντ (1-2) για τη Ligue 1.

Ο παίκτης αντικαταστάθηκε (62’) από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Λεονάρντο και αργότερα, όταν έμαθε τι είχε συμβεί, έφυγε από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, Le Parisien, η γαλλική αστυνομία κλήθηκε αμέσως και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οικογένεια του παίκτη, 33 ετών, δεν υπέστη κανένα είδος επίθεσης. Οι ληστές πήραν ένα χρηματοκιβώτιο με αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντι Μαρία αντιμετώπισε τέτοιες καταστάσεις. Τον Φεβρουάριο του 2015, όταν έπαιζε για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Αργεντινός είδε επίσης να ληστεύουν την κατοικία του στην αγγλική πόλη, μια κατάσταση που τον οδήγησε να ζήσει με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο και, ο ίδιος παραδέχθηκε, ότι τον έκανε να θέλει να φύγει από την Αγγλία, κάτι που συνέβη μήνες αργότερα.