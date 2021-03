Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Διάλογοι από την επίθεση στον αστυνομικό: “μάλλον σκοτώσαμε τον έναν”

Αίσθηση από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΥΠ πριν και μετά την επίθεση στον 28χρονο ένστολο. Πως έδρασαν αυτοί που τον χτύπησαν.

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη με τον άγριο ξυλοδαρμό του αστυνομικού και τα σοβαρά επεισόδια. Τους διαλόγους από τη στιγμή της επίθεσης κατέγραψε η αστυνομία, μέσω ενός κινητού που ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα. Ο κοριός της αντιτρομοκρατικής που παρακολουθούσε με εισαγγελική διάταξη το τηλέφωνο του ενός εκ των συλληφθέντων αποκαλύπτει πολλά.

Τόσο για το πού πήγαν οι δράστες της επίθεσης όσο και για το γεγονός ότι υπήρχε και αρχηγός που έδινε το γενικό πρόσταγμα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αμέσως μετά τον ανηλεή ξυλοδαρμό του αστυνομικού της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» κάποιοι πήγαν προς τα Εξάρχεια και κάποιος κρύφτηκε σε σπίτι.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπως γράφει και το protothema.gr, άκουγαν ζωντανά τις κραυγές του πλήθους που προέβαινε στην επίθεση στον 28χρονο αστυνομικό. Την ίδια ώρα, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση και τρίτου κατηγορούμενου για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη. Ο 22χρονος κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη βίαιη επίθεση κατά του αστυνομικού.

Χαρακτηριστικά τα πρόσωπα που μετέχουν στη συνομιλία που κατέγραψε ο υπερκοριός αναφέρουν:

Α. Έλα που είσαι;

Β. Έλα. Σε ταξί προς τα Εξάρχεια θες να βρεθούμε εκεί;

Α. Έλα τη κάνω και εγώ. Ο .... έχει μπει σε ένα σπίτι.

Β. Ωραία έλα Εξάρχεια

Α. Από Συγγρού είναι όλα ανοιχτά όλα καλά.

Β. Πού Εξάρχεια; Ταράτσα;

Όταν έγιναν τα επεισόδια, επικράτησε πανικός και ο όχλος θεώρησε ότι είχαν χτυπήσει δύο αστυνομικούς κι όχι έναν.

Β. Πρέπει τον έναν να τον σκοτώσαμε

Α. Όντως;

Β. Ναι μάλλον τον σκοτώσαμε τον έναν

Α. Φύγε φύγε

Β. Πιάσαμε δυο, πρέπει να τους σκοτώσαμε, ο ένας ανάσαινε.

Από εκεί και πέρα οι Αρχές φέρεται να αναζητούν τον πρόσωπο που είχε το γενικό πρόσταγμα και ουσιαστικά αποτελούσε τον αρχηγό της επίθεσης. Και αυτό γιατί όταν άνοιξε από λάθος κίνηση το κινητό ενός από τους συλληφθέντες, τότε ο κοριός κατέγραφε ότι συνέβαινε στο σημείο των επεισοδίων με τον ξυλοδαρμό. Ακούγεται μάλιστα ένας να λέει:

«όλοι μαζί ρε ορμάτε ρε..», «ανάψτε καμιά φωτιά ρε ..».

Σχετικά με τον 30χρονο αυτοαποκαλούμενο «Ινδιάνο», πέρα από τη μαρτυρία και την κατάθεση του πρώην κουνιάδου του, η αξιοπιστία της οποίας θα αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές, οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους το κάτω μέρος μιας φόρμας, την οποία φαίνεται να φορά ο δράστης της επίθεσης.

Το σημαντικότερο είναι η άρση του απορρήτου του κινητού του, καθώς ισχυρίστηκε ότι την ώρα της επίθεσης ήταν στη δουλειά του. Με την εντολή του κατεπείγοντος διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και διερευνώνται υπό την εποπτεία εισαγγελέα, όλες οι καταγγελίες που αφορούν σε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας στη Νέα Σμύρνη.