Τροχαίο στην Βουλή: η έρευνα, τα βίντεο και το φανάρι

Γιατί δεν συνελήφθη ο αστυνομικό οδηγός του οχήματος. Έκκληση για μάρτυρες απευθύνει η οικογένεια του νεαρού.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το τροχαίο στην Βουλή, με εμπλοκή συνοδευτικού οχήματος της ασφάλειας της Ντόρας Μπακογιάννη και ενός οδηγού μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και είναι κλινικά νεκρός, σύμφωνα με την οικογένεια του, που έχει εκφράσει την βούληση για δωρεά των οργάνων του Ιάσωνα.

Η οικογένεια του άτυχου νεαρού έχει κάνει έκκληση για μάρτυρες του τροχαίου, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της σύγκρουσης, που έγινε ενώ το όχημα με τον αστυνομικό στο τιμόνι επιχειρούσε, κατευθυνόμενο στην Λ. Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα, να στρίψει αριστερά για να μπει από την πλαϊνή είσοδο στην Βουλή, κάτι που απαγορεύεται και επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, παρουσία τροχονόμου, που υπάρχει σε μόνιμη βάση στο εν λόγω σημείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία, ανέφερε ότι ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα για τον αστυνομικό-οδηγό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου, η οποία έχει διαταχθεί και είναι σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής θα ληφθούν υπόψη και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media και δείχνουν τροχονόμο να απευθύνεται σε οδηγό μηχανής, που λέει ότι ο άτυχος Ιάσωνας εκινείτο έχοντας «πράσινο φανάρι», με απρεπή τρόπο και λέγοντας του να φύγει άμεσα από το σημείο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega, είπε μεταξύ άλλων, «Ο αστυνομικός κατέβαινε τη Βασιλίσσης Σοφίας και πήγε να μπει αριστερά στη Βουλή. Δεν έχω καταλάβει, εκεί σε αυτό το δρόμο γιατί να μπαίνουν αριστερά στη Βουλή από την Βασιλίσσης Σοφίας. Δεν υπάρχει φανάρι εκεί. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Εκθέτει την αστυνομία, τον τροχονόμο που βάζουν εκεί για να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Γίνεται ένα μεγάλο λάθος που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν κάνει κάποιος για αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είναι αδιανόητο (…). Ο αστυνομικός δεν είχε πρόθεση να δημιουργήσει ατύχημα. Κάποιοι συγχέουν την αστυνομική βία με αυτό το περιστατικό. Είναι ένα τροχαίο ατύχημα, λυπηρό».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, «υπάρχουν κάμερες με φοβερή ευκρίνεια στο σημείο. Από τις κάμερες μπορούν να δουν τι έγινε. Δεν ξέρω αν υπήρχε τροχονόμος και έκανε ρύθμιση και το παιδί δεν είδε τον τροχονόμο. Γιατί όταν υπάρχει τροχονόμος δεν ισχύει η σηματοδότηση. Από ότι ακούω το παιδί πέρασε με πράσινο».

Απαντώντας σε ερωτήματα χρηστών στα social media, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν προβλέπεται από τον νόμο σύλληψη οδηγού εάν δεν υπάρχει θανάσιμος τραυματισμό σε τροχαίο, ενώ τονίζεται ότι δεν υπήρξε ούτε εγκατάλειψη του θύματος, καθώς «ο οδηγός δεν έφυγε. Πάρκαρε το αυτοκίνητο στο πλακόστρωτο και περίμενε για να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «τρεις ώρες μετά το τροχαίο όλα τα βίντεο ήταν στα χέρια της Τροχαίας για να αναλυθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο».

Με ανάρτηση της, η Ντόρα Μπακογιάννη, που βρισκόταν στην Βουλή όταν το όχημα της συνοδείας της ενεπλάκη στο τροχαίο, αναφέρει ότι είναι συντετριμμένη, ότι επικοινώνησε με την οικογένεια του νεαρού οδηγού και ότι θα αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει.

Το φανάρι στην Βασιλίσσης Σοφίας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο φορές κατά το παρελθόν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έστειλαν έγγραφο, ζητώντας να τοποθετηθεί αριστερόστροφο φανάρι στο κατερχόμενο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας για τα οχήματα που πρέπει να στρίψουν προς τη Βουλή, όμως το αίτημα απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «μετά το τροχαίο της Παρασκευής, υποβλήθηκε νέο αίτημα».