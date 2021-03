Πολιτική

Κορονοϊός - Μαξίμου: πιο ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα Υγείας

Τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία Κικίλια και Τσιόδρα.





Πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η τακτική σύσκεψη για την εξέλιξη της πανδημίας.

Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα. Συζητήθηκε, επίσης, η περαιτέρω συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα Υγείας όπου και με όποιο τρόπο κριθεί αναγκαίο από την κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, την εκτίμηση ότι στο τέλος της εβδομάδας που έρχεται θα δούμε μείωση σε νοσηλευόμενους με κορονοϊό, εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΙ η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Ματίνα Παγώνη. Eπεσήμανε πως αποτελεί λογικό σενάριο το να διασωληνωθούν, μέσα στις επόμενες μέρες ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες και με βάση αυτό συνόψισε πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε άμεση μείωση στον αριθμό των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ. «Η μείωση θα είναι σταδιακή και αργά… μετά από 10 μέρες», ανέφερε.

Για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία αλλά και τις εικόνες συνωστισμού από την Πάτρα και την Ξάνθη παρά το lockdown που είναι σε ισχύ μίλησε στο Open ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος. Σύμφωνα με τον καθηγητή υπάρχει ένα όριο στο lockdown και δεν γίνεται να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που στην ουσία δεν εφαρμόζονται τα μέτρα.