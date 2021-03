Οικονομία

Πέθανε από κορονοϊό ο ιδρυτής του “Market In”

Έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής της αλυσίδας σουπερμάρκετ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και η οικογένειά του.

Πέθανε ο ιδρυτής του Ομίλου Επιχειρήσεων Market In, Θωμάς Ράμμος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και η οικογένειά του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Θέρμου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του, ο 72χρονος ιδρυτής της αλυσίδας σουπερμάρκετ κατέληξε μετά από μάχη με τον κορoνοϊό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης ο Όμιλος Επιχειρήσεων MARKET-IN ανακοινώνει την μετάσταση στην Αιώνια Ζωή του ιδρυτή του Ομίλου, Θωμά Ράμμου.

Η Επιχειρηματική του Πορεία, τα Επιτεύγματα και το Όραμά του συνεχίζουν να μας εμπνέουν ώστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να συνεχίσουμε το έργο του σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, πάντοτε δίπλα στους Εργαζόμενους και τους Συνεργάτες των επιχειρήσεων μας και στον Έλληνα Καταναλωτή.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα της Πολιτείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».