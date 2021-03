Πολιτισμός

ΥΠΠΟ: Διεθνής υποστήριξη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αντανακλαστικά πληθώρας επιτροπών, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, «Την άμεση υποστήριξη των Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προκάλεσε η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, στον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Στη συνέντευξή του, στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο κ. Τζόνσον δήλωσε ότι «αντιλαμβα?νομαι τα ε?ντονα συναισθη?ματα του ελληνικου? λαου? – και του Πρωθυπουργου? Κυρια?κου Μητσοτα?κη – για το θε?μα αυτο?. Ωστο?σο, η βρετανικη? κυβε?ρνηση ε?χει μια σταθερη? και μακροχρο?νια θε?ση για τα Γλυπτα?: αποκτη?θηκαν νομι?μως απο? τον λο?ρδο Ελγιν, συ?μφωνα με τους νο?μους που ι?σχυαν εκει?νη την εποχη?. Ο νο?μιμος ιδιοκτη?της τους ει?ναι οι επι?τροποι του Βρετανικου? Μουσει?ου, απο? το?τε που (σ.σ.: τα Γλυπτα?) περιη?λθαν στην κατοχη? τους».

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη απάντησε με τη δήλωσή της ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός «δεν έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες του, για τα νέα ιστορικά δεδομένα της Οθωμανοκρατίας, από τα οποία τεκμαίρεται ότι δεν υπήρξε νόμιμη κτήση από τον λόρδο Έλγιν των Γλυπτών του Παρθενώνα και συνεπώς ούτε από το Βρετανικό Μουσείο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί άμεσα να προσκομίσει τα απαραίτητα τεκμήρια, προκειμένου να ενημερωθεί ο βρετανικός λαός ότι το Βρετανικό Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά παρανόμως. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη κατοχή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο».

Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε με επιστολή της τις Διεθνείς Επιτροπές για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο για τη θέση του Βρετανού πρωθυπουργού όσο και για την πρότασή της να τεθούν υπόψη του ιδίου, αλλά και των Βρετανών, τα τεκμήρια που αποδεικνύουν την παράνομη κατοχή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Η επιστολή της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προκάλεσε την ταχύτατη αντίδραση των ανά των κόσμο Επιτροπών, καθώς και της Διεθνούς Ενωσης των Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η Πρόεδρος της Ενωσης Δρ Kris Tytgat επισημαίνει: «Θέλω να συγχαρώ την κ. Μενδώνη για την άμεση απάντησή της στη δήλωση του Πρωθυπουργού Johnson. Αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Johnson είναι εις βάθος μελετητής των κλασικών σπουδών, έχουμε ακόμα μεγάλο έργο να κάνουμε σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, ακόμη και στην Ελλάδα, καθώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι ζητούμε πίσω και αγνοούν τις ακριβείς συνθήκες λεηλασίας. Και θα το κάνουμε! Η συνεχής ενημέρωση και η άσκηση με έναν τρόπο πολιτιστικής διπλωματίας, είναι οι μόνες εύλογες λύσεις αυτή τη στιγμή. Ούτε η Αθήνα, ούτε η Ρώμη χτίστηκαν σε μια μέρα. (…) Συνεχίζουμε και είμαστε δίπλα σας».

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ενωσης καθηγητής Louis Godart, σημειώνει: «Εκφράστε τα συγχαρητήριά μου και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη για την υπέροχη απάντηση στον Μπόρις Τζόνσον. Φυσικά, όλοι μαζί θα συνεχίσουμε τη μάχη μας για την επανένωση των γλυπτών του Φειδία και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά θα νικήσουμε».

Ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής καθηγητής Paul Cartledge υπογραμμίζει: «Είμαστε ευγνώμονες στην Υπουργό Πολιτισμού για την άμεση και σφοδρή αντίκρουση της πιο πρόσφατης ανοησίας του Πρωθυπουργού μας».

Αντίστοιχα μηνύματα έχουν παραληφθεί από όλες σχεδόν τις Εθνικές Επιτροπές».