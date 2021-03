Κόσμος

Τουρκία: Χάρτης - πρόκληση με την μισή Ελλάδα υπό τουρκική κατοχή (εικόνες)

Στον χάρτη που δημοσίευσε ισλαμιστικό περιοδικό απεικονίζονται η μισή Ελλάδα, τα μισά Βαλκάνια και το βόρειο Ιράκ υπό τουρκική κατοχή.

Έναν προκλητικότατο χάρτη-πρόκληση με τη μισή Ελλάδα υπό τουρκική κατοχή δημοσίευσε ισλαμιστικό περιοδικό, το οποίο υποστηρίζει φανατικά τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Συγκεκριμένα, στον χάρτη του ισλαμιστικού περιοδικού «Misvak» απεικονίζονται η μισή Ελλάδα, τα μισά Βαλκάνια και το βόρειο Ιράκ υπό τουρκική κατοχή.



«Αν είναι να ζωγραφιστεί ένας χάρτης, εμείς θα τον ζωγραφίσουμε» σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση στο twitter μαζί με το πρόσωπο του Τούρκου προέδρο και τη χρονολογία 2023, της συμπλήρωσης, δηλαδή, 100 χρόνων από την ίδρυση του τουρκικού κράτους.

Bir harita cizilecekse onu biz cizeriz! pic.twitter.com/f9KyS1n7Db — Misvak Caps (@misvakcaps) March 11, 2021



Αφορμή για τη δημοσίευση του προκλητικότατου αυτού χάρτη, ήταν η κυκλοφορία ενός γραμματοσήμου που εξέδωσαν οι ιρακινές κουρδικές αρχές, με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα, και δείχνει αντίστοιχα ένα ανεξάρτητο κουρδικό που περιλαμβάνει και περιοχές της Τουρκίας.