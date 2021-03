Κοινωνία

Συμμορία διαρρηκτών είχε “προτίμηση” σε τέσσερις γειτονιές

Πως δρούσαν τα πολυάριθμα μέλη της σπείρας με την πλούσια δράση. Πως εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Συνελήφθη προ ημερών στην Ακρόπολη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ένας 18χρονος αλλοδαπός, μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Συγκατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση είναι άλλα πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ ένας εξ’ αυτών είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από οικίες και καταστήματα στις περιοχές των Πετραλώνων, Κουκακίου, Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας, αφαιρώντας κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικές συσκευές, χρηματικά ποσά και ποδήλατα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.