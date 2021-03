Πολιτική

Ετοιμόρροπα κτίρια: Με διαδικασίες “fast track” οι αποφάσεις για κατεδάφιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νομοθετική ρύθμιση για την σύσταση ειδικής επιτροπής. Τι δήλωσαν Μενδώνη και Ταγαράς.

Πρωτοβουλία για την αποτελεσματική διαχείριση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων έχει αναληφθεί από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να φέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύντομα, πρόκειται να συσταθεί Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) κτιρίων με αποκλειστικό αντικείμενο την αυτοψία και τη λήψη απόφασης, για την κατεδάφιση όσων κτισμάτων κρίνονται ότι είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, βασικός στόχος της Ειδικής Επιτροπής που θα συσταθεί είναι να αρθούν οι υφιστάμενες δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως οι χρονοβόρες συνεδριάσεις πολλών επιτροπών για το ίδιο θέμα, καθώς και αντιφατικές γνωμοδοτήσεις που κωλυσιεργούν μέχρι σήμερα τη λήψη απόφασης για την κατεδάφιση όσων κτιρίων είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού κτιριακού αποθέματος.

Με κοινή δήλωσή τους η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, τόνισαν:

«Μετά από συστηματική συνεργασία για το μείζον θέμα των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στη χώρα μας, συναποφασίσαμε να μπει άμεσα τέλος στις ιδιαίτερα χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με δεδομένο ότι τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια αποτελούν ζήτημα και δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνουμε δραστική σύντμηση στον χρόνο και θεσμοθετούμε μία και μόνον Ειδική Επιτροπή, την επονομαζόμενη Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτιρίων, η οποία θα προβαίνει εφεξής πολύ γρήγορα στην αυτοψία και στη λήψη απόφασης κατεδάφισης των εν λόγω κτιρίων».