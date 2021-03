Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανική μετάλλαξη: Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου σύμφωνα με νέα μελέτη

Τι δείχνουν τα νέα ευρήματα για την πιο μεταδοτική παραλλαγή Β.1.1.7 του κορονοϊού.

H πιο μεταδοτική παραλλαγή Β.1.1.7 του κορονοϊού, η οποία πρώτα ανιχνεύθηκε στη Βρετανία πέρυσι το Σεπτέμβριο, πιθανώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Νίκολας Ντέιβις της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνούς κύρους περιοδικό "Nature", κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, αναλύοντας τα αποτελέσματα άνω των 2,2 εκατομμυρίων θετικών τεστ κορονοϊού και σχεδόν 17.500 θανάτων λόγω Covid-19 στην Αγγλία μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021. Από τα τεστ στην κοινότητα, ήταν δυνατό για τα μισά (51%) να διαπιστωθεί η παρουσία ή η απουσία της βρετανικής παραλλαγής, εξαιτίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων στο γονίδιο της πρωτεΐνης-ακίδας του ιού.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη βρετανική παραλλαγή ο κίνδυνος θανάτου των ασθενών είναι κατά περίπου 55% μεγαλύτερος σε σχέση με όσους μολύνονται από τις προηγούμενες παραλλαγές του SARS-CoV-2. Αυτό εκτιμάται ότι συνεπάγεται μια αύξηση του απόλυτου κινδύνου θανάτου ενός άνδρα 55 έως 69 ετών από 0,6% σε 0,9% (δηλαδή σχεδόν μία πιθανότητα στις 100) κατά τις επόμενες 28 μέρες μετά από το αρχικό θετικό διαγνωστικό τεστ.

Κάνοντας κάποιες προσαρμογές στις αρχικές εκτιμήσεις τους, οι ερευνητές κατέληξαν στην εκτίμηση ότι η βρετανική παραλλαγή αυξάνει κατά 61% τον κίνδυνο θανάτου από Covid-19.