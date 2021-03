Παράξενα

Λαγάνα... γίγας αφιερωμένη στην Επανάσταση του 1821 (εικόνες)

Λαγάνα για... βραβείο Γκίνες παρασκεύασε και αρτοποιός στα Χανιά.

Συνεχίζοντας την παράδοση ο φούρνος Αντωνίου στον Άγιο Σεραφείμ του δήμου Καμένων Βούρλων έφτιαξε και φέτος την λαγάνα γίγας.



Η φετινή λαγάνα ζυγίζει 170 κιλά και είναι αφιερωμένη στην επανάσταση του 1821 και την επέτειο των 200 ετών.



Ο κύριος Αντωνίου μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας θέλησε να ευχαριστήσει και τον μητροπολίτη Φθιώτιδας κύριο Συμέων.



Το 2014 όπως είπε τον είχε επισκεφτεί σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόμουν.

Πηγή: tvstar.gr

Χανιά : Λαγάνα… για βραβείο Γκίνες

Το μυστικό της επιτυχίας δεν κρύβεται μόνο στο αλεύρι, το νερό την μαγιά και το αλάτι, αλλά στο μεράκι του αρτοποιού στα Χανιά, το οποίο δεν μπαίνει καν στην ζυγαριά.

Η λαγάνα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, για να παρασκευαστεί και να ξεροψηθεί, φτιάχνεται απαραιτήτως σε δύο δόσεις, ώστε λόγω του μεγέθους της, να χωράει στον φούρνο του κ. Θεοχάρη.

Η συγκεκριμένη παρασκευή που έχει περίοπτη θέση στο σαρακοστιανό τραπέζι, αποτελεί το γούρι του κ. Θεοχάρη και όπως ο ίδιος λέει, στο neakriti.gr το εγχείρημα του θα έχει μέλλον, καθώς προτίθεται για τα επόμενα πολλά χρόνια να μην αλλάξει αυτή του την συνήθεια. Ενώ επιθυμία και του γιου του είναι να συνεχίσει την παράδοση του πατέρα του.

ΠΗΓΗ: neakriti.gr