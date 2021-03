Κόσμος

Επίθεση με χημική ουσία στα γραφεία εφημερίδας

Τι υποστηρίζει ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας για την επίθεση.

(εικόνα αρχείου)

Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta έκανε σήμερα γνωστό ότι μια άγνωστη χημική ουσία περιχύθηκε στην είσοδο των γραφείων σύνταξής της στη Μόσχα, ένα από σύμβολα του ανεξάρτητου Τύπου στη Ρωσία.

«Το κτίριο όπου βρίσκονται τα γραφεία σύνταξης δέχθηκε σήμερα το πρωί μια χημική επίθεση. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε μεταξύ των ορόφων ή να βγούμε στον δρόμο», λέει, σε ένα δελτίο τύπου, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ντμίτρι Μουράτοφ, προσθέτοντας πως η ουσία αναλύεται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και κυρίως την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας FSB. «Έχουμε απομακρύνει τα αλλεργικά άτομα, η δουλειά συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο Μουράτοφ.

Το περιστατικό συνέβη, την ώρα που τρεις ΜΚΟ κατέθεσαν σήμερα μήνυση στη Ρωσία σε βάρος φερόμενων μισθοφόρων της οργάνωσης "Wagner" για τη δολοφονία ενός Σύρου το 2017.

Αυτές οι κατηγορίες, υπενθυμίζει ο Μουράτοφ, βασίζονται στις αποκαλύψεις που έκανε το 2019 η Novaya Gazeta, η οποία είχε δημοσιεύσει μια έρευνα με επίκεντρο αυτή τη βίαιη δολοφονία, μαζί με φωτογραφικό υλικό.

Στο υλικό αυτό, διακρίνονται άνδρες, που μιλάνε ρώσικα, να χτυπούν το θύμα τους με ένα σφυρί, κατόπιν να το διαμελίζουν, ενώ στο τέλος το περιλούζουν με βενζίνη και βάζουν φωτιά στο πτώμα.

Η εφημερίδα δημοσίευσε, επίσης, σήμερα μια έρευνα σχετικά με θηριωδίες στην Τσετσενία.

Ιδρυθείσα το 1993, η Novaya Gazeta έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο εκφοβισμών, επιθέσεων και δολοφονιών. Δημοσιογράφοι της έχουν δολοφονηθεί από την ίδρυσή της. Η διασημότερη εξ αυτών, η Άννα Πολιτκόφσκαγια, που ειδικευόταν στη σύρραξη στην Τσετσενία, δολοφονήθηκε μπροστά από το σπίτι της το 2006.