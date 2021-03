Πολιτική

Σχοινάς: Νέα αρχή το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν πριν την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ.

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί νέα αρχή, με σημαντική εξωτερική διάσταση τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς προσερχόμενος στην άτυπη κοινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε:

«Την τελευταία φορά που οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων συγκεντρώθηκαν ήταν πριν από έξι χρόνια μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα. Αυτή η συνάντηση σήμερα λαμβάνει χώρα κάτω από καλύτερες συνθήκες με πιο διαχειρίσιμες μεταναστευτικές ροές και αντικατοπτρίζει μια ευκαιρία, αλλά επίσης και μία ευθύνη.

Έχουμε επίσης ένα νέο σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι από τον περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα χρειαζόμαστε αυτή τη νέα αρχή. Μέρος αυτής της νέας αρχής είναι μία σημαντική εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής. Γιατί δεν θα είμαστε ικανοί να τη διαχειριστούμε εσωτερικά εάν δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εξωτερικά επίσης.

Αυτή η κοινή συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι μοναδική ευκαιρία να κάνουμε ακριβώς αυτό: να δημιουργήσουμε συμμαχίες win-win με τους γείτονες, τους φίλους και τις χώρες προέλευσης και ενδιάμεσης στάσης των μεταναστευτικών ροών για να επιτύχουμε βασικά έναν διπλό στόχο. Πρώτον να δημιουργήσουμε καλύτερες ζωές για τους ανθρώπους στις χώρες τους, αντί να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους στα χέρια των διακινητών στη Μεσόγειο ή το Αιγαίο και δεύτερον να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες να δημιουργήσουν καλύτερα συστήματα ασύλου, περισσότερο ανθεκτικά και δέσμευση για επανεισδοχή και επιστροφές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εφικτό και ότι η σημερινή συνάντηση είναι απτή απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ να προχωρήσει».