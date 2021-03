Υγεία - Περιβάλλον

Καθαρά Δευτέρα με rapid test στην Αθήνα

Εκατοντάδες rapid tests διενεργήθηκαν στο Πεδίο του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ.

«Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σαρακοστής με ασφάλεια και αίσθημα ατομικής ευθύνης. Με υπομονή και ενότητα σύντομα θα βγούμε από το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας», δήλωσε ο Γ. Πατούλης.

Εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν σήμερα Καθαρά Δευτέρα στο Πεδίο του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση είχαν την ευκαιρία να κάνουν rapid test από τις Κινητές Ομάδες Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ που βρίσκονταν από το πρωί στα δύο μεγάλα Πάρκα της Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης «Ιπποκράτη» που υλοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Ο Περιφερειάρχης μετέβη σήμερα στο Πεδίο του Άρεως όπου επόπτευσε τη διαδικασία της διενέργειας των ελέγχων αλλά και να συνομιλήσει με πολίτες. Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θ. Βαθιώτης και ο Υπεύθυνος του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ Δρ. Π. Ευσταθίου.

Τη Δράση συντόνισε η σύμβουλος του Περιφερειάρχη Χ. Γαλανοπούλου.

Παράλληλα τόσο στο Πεδίον του Άρεως όσο και στο Πάρκο Τρίτση από το πρωί βρίσκονται εθελοντές από την Περιφέρεια, μετά από πρόσκληση της εντεταλμένης Εθελοντισμού Ε. Μπαρμπαγιάννη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, οι οποίοι ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ορθή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων αλλά και όλων των μέτρων ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται κατά την παραμονή τους στους ελεύθερους χώρους, με στόχο την προάσπιση της ασφάλειάς τους.

Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που ανιχνεύονται, επανεξετάζονται άμεσα και με μοριακή τεχνική.

Στο πλαίσιο της Δράσης υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλους τους πολίτες και επισήμανε τα εξής:

«Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σαρακοστής με ασφάλεια και αίσθημα ατομικής ευθύνης. Δυστυχώς διανύουμε ακόμα μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας, ειδικά εδώ στην Αττική, ωστόσο απαιτείται ακόμα ιδιαίτερη προσοχή και υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, το οποίο διαπιστώνω και σήμερα με ικανοποίηση ότι έχει πλέον εμπεδωθεί από τους πολίτες.

Σήμερα Καθαρά Δευτέρα τα κλιμάκια της Περιφέρειας και του ΙΣΑ βρίσκονται από το πρωί τόσο στο Πεδίο του Άρεως όσο και στο Πάρκο Τρίτση και διενεργούν εκατοντάδες rapid tests σε όσους πολίτες το επιθυμούν, προκειμένου να χαρούν και να γιορτάσουν αυτή τη μέρα, αλλά με ασφάλεια και τηρώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που απαιτούνται. Η προσέλευση είναι πολύ μεγάλη και οι πολίτες τηρούν με προσήλωση όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει διαρκώς παρούσα, συνδράμοντας με όσα μέσα διαθέτει την εθνική μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τους συναδέλφους Ιατρούς και τους εθελοντές, για τη συνδρομή τους. Είμαι βέβαιος πως με σεβασμό στον εαυτό μας και τη δημόσια υγεία, με ενότητα αλλά και αλληλεγγύη, σύντομα θα βγούμε από το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας».

Κατά τη διενέργεια των rapid tests στο Πάρκο Τρίτση η Γενική Διευθύντρια του Μητροπολιτικού Πάρκου Μ. Χατζηαθανασίου επισήμανε μεταξύ άλλων :

«Mε εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο παρέμεινε ανοιχτό, όπως όλα τα Πάρκα της Αττικής, σήμερα Καθαρά Δευτέρα διενεργήθηκαν Rapid Tests σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο των γραφείων της Διοίκησης.

Τηρούμε τις παραδόσεις και τα έθιμα με ασφάλεια. Σπάμε την αλυσίδα της διασποράς.

Καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας, οι πρωτοβουλίες κι οι δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, σκοπεύουν στην υγεία και στην ασφάλεια των πολιτών».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Λεωτσάκος Ανδρέας δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες του Γ. Πατούλη, καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας, αποδεικνύουν ότι αποτελούν πιλότο για την δημόσια υγεία. Έτσι και σήμερα, απολαύσαμε τα έθιμα με ασφάλεια. Καλή Σαρακοστή».

Παρόντες στο Πάρκο Τρίτση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Λεωτσάκος Ανδρέας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κ. Ζωγραφάκης Σταύρος, οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. κ. Αγγελοπούλου Μαίρη και κ. Αλεξανδράτος Μπάμπης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαθιώτης Αθανάσιος, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Κατσιγιάννης Αθανάσιος, ο αναπληρωτής συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κ. Στεφανάκος Γιώργος, η υπεύθυνη εκπαίδευσης του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κ. Μπεττίνα Κρούμπχολτς και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης.

Αύριο Τρίτη 16 Μαρτίου οι Κινητές Ομάδες της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ θα διεξάγουν rapid test στα εξής σημεία:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΔΕΛΤΑ (ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟ 210)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Κραίμου 128 Καλλιθέα)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (2ας Μαϊου 16 Νέα Σμύρνη)

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι.