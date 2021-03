Παράξενα

Τηγανίτες για ρεκόρ στη Ρωσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όχι μόνο γιόρτασαν κι έφαγαν, αλλά έκαναν και ρεκόρ.

Ρεκόρ τηγανίτας έκαναν οι Ρώσοι, στα πλαίσια των εορτασμών για τον ερχομό της άνοιξης.

Επαγγελματίες σεφ και επισκέπτες έφτιαξαν περίπου 1500 τηγανίτες, τις οποίες «έχτισαν» σε έναν «πύργο» 3.5 μέτρων.

Οι τηγανίτες, που στα ρώσικα ονομάζονται «μπλινι» (blini) είναι βασικό «συστατικό» των παραδοσιακών εορτασμών της Μασλενίτσα.