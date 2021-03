Πολιτική

Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ βοήθησε για τις διερευνητικές Ελλάδας – Τουρκίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας για το ρόλο της και τις εντάσεις στο Αιγαίο.

ΝATO και ΕΕ συνεργάζονται σε πολλά διαφορετικά ζητήματα μεταξύ των οποίων το ζήτημα της μετανάστευσης, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πλοία του ΝΑΤΟ έχουν παρουσία στο Αιγαίο βοηθώντας στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας» σημείωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Αναφορικά με την Τουρκία, ο γενικός γραμματέας της βορειοατλαντικής συμμαχίας είπε ότι έχει εκφράσει την ανησυχία του, επισημαίνοντας ότι «όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές σε κάποια ζητήματα από την Ανατολική Μεσόγειο, την τουρκική απόφαση να αγοράσει τους ρωσικούς S-400 ή σε σχέση με τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Τουρκία».

«Είμαστε συμμαχία με 30 διαφορετικούς συμμάχους», συμπλήρωσε και προσέθεσε ότι «το ΝΑΤΟ παρέχει σημαντική πλατφόρμα για τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων και για σοβαρές συζητήσεις σχετικά με διαφορετικές ανησυχίες: από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι πολλά άλλα ζητήματα».

Επιπροσθέτως, ο κ. Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να κάνει ό,τι μπορεί για τη μείωση των εντάσεων και ανέφερε: «Δημιουργήσαμε αυτό που ονομάζεται μηχανισμός αποτροπής μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Βλέπουμε τώρα ότι βοηθήσαμε να στρωθεί ο δρόμος για τις διερευνητικές συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».