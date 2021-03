Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: Τις επόμενες μέρες η δωρεά οργάνων του Ιάσωνα

Η έκκληση και η αξιοσέβαστη κίνηση της οικογένειας του Ιάσωνα. Η πορεία των ερευνών για το τροχαίο και η έρευνα για τον αστυνομικό.

Του Κώστα Τάτση

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η δωρεά οργάνων του νεαρού που έπεσε θύμα τροχαίου την Παρασκευή έξω από τη Βουλή καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι μη αναστρέψιμη.

«Πάει το παιδί μου θα δωρίσουμε τα όργανα», δήλωσε η μητέρα του στον Alpha.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη και θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τους γονείς αυτό του νέου ανθρώπου που δήλωσαν ότι θέλουν να δωρίσουν τα όργανά του», σημειώνει ο Πρόεδρος ΕΟΜ, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής όταν όχημα της ασφάλειας της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρας Μπακογιάννη συγκρούστηκε με το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο νέος έξω από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Η βουλευτής γνωστοποίηση με αναρτησή της ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία με την οικογένεια ενώ η τροχαία διαβεβαιώνει ότι το τραγικό ατύχημα έχει καταγραφεί από τις κάμερες στον περιβάλλοντα χώρο της Βουλής, ενώ σήμερα εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός ταξί, αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.

«Όταν εμπλέκεσαι σε τροχαίο και η οικογένεια πρέπει να βρει τις αιτίες που δημιούργησαν μια τόσο άδικη απώλεια πρέπει να φανταστείτε τη θέση της οικογένεια να μπει σε αυτή την διαδικασία», έγραψε με στο Facebook ο κ. Μυλωνάκης μέλος συλλόγου «SOS τροχαία εγκλήματα».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τρεις ώρες μετά το τροχαίο όλα τα βίντεο ήταν στα χέρια της τροχαίας για να αναλυθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Αίσθηση πάντως προκάλεσε μία στιχομυθία μεταξύ αξιωματικού και πολίτη που ήταν παρών.

«Ξέρω τις συνθήκες που ελήφθη αυτή η στιχομυθία αλλά σίγουρα δεν αφήνει καλή εντύπωση, δεν αποτυπώνει καλή εικόνα για τη συμπεριφορά του συναδέλφου μου, όμως και το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται, υπάρχουν οι εσωτερικοί μηχανισμοί στην αστυνομία.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι κατάθεση από τον διανομέα που ήταν παρών έχει ήδη ληφθεί ενώ αναζητείται και οδηγός ταξί για να καταθέσει. Αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ υποστηρίζουν ακόμη πως έχουν στείλει έγγραφο ώστε να τοποθετηθεί αριστερόστροφο φανάρι στο κατερχόμενο ρεύμα της Β. Σοφίας για τα όχηματα που πρέπει να στρίψουν προς τη βουλή όμως το αίτημα απορρίφθηκε από την Περιφέρεια», δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεόδωρος Χρονόπουλος.