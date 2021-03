Αθλητικά

Super League: Η κλήρωση για τα play off

Ποια ζευγάρια ομάδων έβγαλε η κληρωτίδα και για τα play out.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και ο δεύτερος της κανονικής περιόδου, Άρης, θα συναντηθούν στην πρεμιέρα των play off της Super League, όπως προέκυψε μετά τη σημερινή (15/03) κλήρωση του μίνι πρβωταθλήματος που θα αναδείξει τον εφετινό πρωταθλητή και τις ομάδες που θα πάρουν τα άλλα τρία ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Το ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, ενώ ο πέμπτος της βαθμολογίας, Παναθηναϊκός, θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Η διαδικασία έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την τηλεδιάσκεψη της παραγόντων της Super League, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 20-21/03.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε και πήρε κλειδάριθμο για να δώσει το πρώτο ματς των play off στο Καραϊσκάκη, λόγω της ρεβάνς που έχει να δώσει την Πέμπτη (18/03) στο Λονδίνο με την Άρσεναλ για τους «16» του Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική:

Αστέρας - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

2η Αγωνιστική

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Άρης - Αστέρας

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

3η Αγωνιστική

Άρης - ΑΕΚ

Αστέρας - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

4η Αγωνιστική

ΑΕΚ - Αστέρας

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

5η Αγωνιστική

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Άρης - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Αστέρας

6η Αγωνιστική

Παναθηναϊκός - Αστέρας

Άρης - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

7η Αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Αστέρας - Άρης

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

8η Αγωνιστική

ΑΕΚ - Άρης

ΠΑΟΚ - Αστέρας

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

9η Αγωνιστική

Αστέρας - ΑΕΚ

Άρης - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10η Αγωνιστική

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Άρης

Αστέρας - Ολυμπιακός

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play out

1η αγωνιστική:

ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος

Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΛ

Βόλος-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Λαμία

2η αγωνιστική:

ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα

ΑΕΛ-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης

Λαμία-Βόλος

3η αγωνιστική:

ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία

Απόλλων Σμύρνης-ΟΦΗ

Ατρόμητος-ΑΕΛ

Βόλος-Παναιτωλικός

4η αγωνιστική:

ΟΦΗ-Ατρόμητος

Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός-Απόλλων Σμύρνης

Λαμία-ΑΕΛ

5η αγωνιστική:

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-ΟΦΗ

Απόλλων Σμύρνης-Βόλος

Ατρόμητος-Λαμία

6η αγωνιστική:

ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Σμύρνης

Βόλος-ΑΕΛ

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

Λαμία-ΟΦΗ

7η αγωνιστική:

ΟΦΗ-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα

Απόλλων Σμύρνης-Λαμία

Ατρόμητος-Βόλος

Η διαδικασία

Μέσα από τις 7 αγωνιστικές όπου θα κοντραριστούν σε μονά ματς οι ομάδες που ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια στις θέσεις από 7 ως 14, θα προκύψει ποια θα τερματίσει τελευταία και θα υποβιβαστεί και ποια θα βρίσκεται στην 13η θέση και θα αναμετρηθεί σε διπλό μπαράζ με τη 2η της Super League 2.

Ο Βόλος, ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Ατρόμητος έχουν το πλεονέκτημα και θα δώσουν στα play outs 4 εντός έδρας παιχνίδια και 3 εκτός, ενώ για Λαμία, Παναιτωλικός, ΟΦΗ και ΑΕΛ ισχύει το αντίστροφο (3 εντός/4 εκτός).