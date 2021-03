Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Ελπίδα για μείωση των κρουσμάτων στο τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα. Οι φόβοι για την Καθαρά Δευτέρα, τα γεμάτα νοσοκομεία και η ελπίδα για άνοιγμα της αγοράς.