Οικονομία

Σταϊκούρας: Επιτυχής η 9η αξιολόγηση της Ελλάδας στο Eurogroup

Πότε θα γίνει η εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. επισφραγίστηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της 9ης αξιολόγησης της Ελλάδας και επαναβεβαιώθηκε η συνέχιση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ωσότου ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση και διασφαλιστεί η επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης των οικονομιών της Ευρωζώνης – θέση που έχει, εξαρχής, στηρίξει σθεναρά η χώρα μας.

Αναλυτικά, σημειώνει ο υπουργός, αναφορικά με την 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, επικροτήθηκε, για ακόμα μία φορά, από όλους τους συμμετέχοντες, η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της.

Αποτελεσματικότητα, όπως υποστηρίζει ο κ. Σταϊκούρας, «η οποία αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς, η ελληνική οικονομία άντεξε το 2020 και οι θέσεις εργασίας και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προστατεύθηκαν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, επαινέθηκε η πρόοδος – παρά τις αντίξοες συνθήκες – σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, και επισημάνθηκαν οι προοπτικές σημαντικής ανάκαμψης, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Παράλληλα, επισημαίνει ο υπουργός, το Eurogroup έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις που έχει εκφράσει η Ελληνική κυβέρνηση ως εξής:

Τη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, αφού σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα δεν αναμένεται νωρίτερα από το τέλος του επόμενου έτους.

Τη διατήρηση των μέτρων στήριξης μέχρι την ουσιαστική εδραίωση βιώσιμης ανάκαμψης, η οποία θα οδηγήσει σε δημοσιονομική ισορροπία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα επιστρέψει μέσω της ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.

Την ταχεία εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση, καταλήγει ο υπουργός Οικονομικών, «με το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές αποφάσεις – στη διαμόρφωση των οποίων συμβάλλει εποικοδομητικά – και την εμπιστοσύνη που δείχνουν εταίροι και αγορές, συνεχίζει και θα συνεχίσει, με σύνεση, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, την προσπάθεια για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, την ταχύτερη δυνατή ανάταξή τους και τη διαμόρφωση των συνθηκών που θα καταστήσουν την πατρίδα μας, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και την κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα».