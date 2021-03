Κοινωνία

“Ανάσα” για τα παιδιά ΑμΕΑ η δημιουργική απασχόληση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργαζόμενοι στις δομές μιλούν στον ΑΝΤ1 για το έργο τους και την «ανάσα» που δίνουν στα παιδιά.