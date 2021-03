Κόσμος

Ναβάλνι: Κρατούμαι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

Το μήνυμα του επικριτή του Πούτιν στο Instagram, μετά από μέρες αναζήτησής του.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι κατήγγειλε σήμερα ότι τον έχουν φυλακίσει σε ένα «στρατόπεδο συγκέντρωσης», σε ένα μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον χώρο όπου κρατείται, έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας.

«Πρέπει να αναγνωρίσω πως το ρωσικό σωφρονιστικό σύστημα κατάφερε να με εκπλήξει. Δεν πίστευα ότι μπορούσαν να οικοδομήσουν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από τη Μόσχα», έγραψε ο Ναβάλνι.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως βρίσκεται στη φυλακή IK-2, στα περίχωρα της πόλης Πακρόφ, στην περιοχή του Βλαντίμιρ, όπου θα εκτίσει ποινή κάθειρξης δυόμιση ετών.

Το μήνυμά του συνοδευόταν από μια παλιότερη φωτογραφία του, χωρίς ημερομηνία, όπου εκείνος εμφανίζεται με ξυρισμένο το κεφάλι.

«Υπάρχουν κάμερες παντού, παρακολουθούν τους πάντες και αναφέρουν και την παραμικρή παράβαση. Νομίζω ότι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος έχει διαβάσει το 1984 του Όργουελ», προσθέτει.

«Όμως, εάν αντιμετωπίζεις τα πάντα με χιούμορ, μπορείς να ζήσεις εδώ. Επομένως, όλο αυτό είναι εντάξει για εμένα», καταλήγει.

Εδώ και ημέρες, οι δικηγόροι του Ναβάλνι προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον χώρο όπου κρατείται, μετά τη μεταγωγή του, στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη φυλακή Καλτσούγκινο.

Η φυλακή όπου βρίσκεται περιγράφεται ως ιδιαίτερα σκληρή από πρώην κρατουμένους. Ο κρατούμενος Κονσταντίν Κοτόφ, ο οποίος πέρασε εκεί έναν και πλέον χρόνο, περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο οι κρατούμενοι δεν έχουν σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο και είναι τελείως αποκομμένοι από τον εξωτερικό κόσμο.