Υπουργείο ΠΡΟ-ΠΟ: 26 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για την αστυνομική βία

Για «ανακρίβειες, fakenews, μισές αλήθειες και συκοφαντίες» κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση του υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Για «συνειδητή προσπάθεια να τεκμηριωθεί το αφήγημα ότι στην Ελλάδα δημιουργείται αστυνομικό κράτος, με συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων του κράτους δικαίου, ιδιαίτερο αυταρχισμό και παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων», καθώς και συστηματική συκοφάντηση της Αστυνομίας, κάνει λόγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε μια μακροσκελή ανακοίνωση με τίτλο, «26 σταχυολογημένα ψέματα, ανακρίβειες, fakenews, μισές αλήθειες και συκοφαντίες, μέσα από τα άφθονα δελτία του ΣΥΡΙΖΑ για την αστυνομική βία».

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει ότι αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής από πλευράς της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήταν η συζήτηση στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για «ενδημική τάση να φαντασιώνεται κρίσεις, γενικεύοντας μεμονωμένα περιστατικά, αναστρέφοντας γεγονότα, αμφισβητώντας στοιχεία, ακόμη και δικαστικές κρίσεις».

Τον κατηγορεί επίσης ότι παρουσιάζει ανύπαρκτα γεγονότα αστυνομικής βίας, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση Ινδαρέ στο Κουκάκι, ότι αποσιωπά έκνομες ενέργειες στα πανεπιστήμια και το τεράστιο έργο της Αστυνομίας κατά της εγκληματικότητας, αλλά και για «σιωπηρή αποδοχή των 236 ενεργειών υπέρ Δ. Κουφοντίνα, την όσμωση χούλιγκαν, αναρχικών ομάδων, συμπαθούντων της τρομοκρατίας με τμήματα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρει πουθενά τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι «τα πολύ βίαια επεισόδια σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία προκαλούνται λόγω περιορισμών πανδημίας, κυρίως από ακροδεξιά στοιχεία» και συμπληρώνει:

«Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης που να στηρίζει παρόμοιες διαμαρτυρίες, πολύ περισσότερο συμμαχίες λούμπεν και φιλο-τρομοκρατών».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ακόμα ότι «ιδιαίτερα στη δευτερολογία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναπαρήγαγε, δυστυχώς, πολλές ανακρίβειες, fakenews, ατεκμηρίωτες κατηγορίες, ακόμη και ψέματα, που εδώ και καιρό παράγονται και αναπαράγονται καθημερινά στα κομματικά έντυπα και στα άφθονα Δελτία Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ».

Και προσθέτει:

«Το αποδεικτικό υλικό που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4 πυλώνες:

1. Μια εκδοχή-και μη στοιχειοθετημένη γενίκευση- της άσκοπης βίας που ασκήθηκε την Κυριακή στη Ν. Σμύρνη. Σε αυτή την προσπάθεια παρουσιάζονται άλλα 5 γεγονότα «αστυνομικής βίας». Όλα ανύπαρκτα ως γεγονότα αστυνομικής βίας, όπως προκύπτει από στοιχεία ή ακόμη και δικαστικές αποφάσεις όπως στην περίπτωση Ινδαρέ.

2. Τη μονοδιάστατη παρουσίαση της αστυνομίας ως συμπαγούς κατασταλτικού μηχανισμού που δρα κυρίως κατά της νεολαίας. Προβάλλεται η εκκένωση κατάληψης της πρυτανείας στο ΑΠΘ-που έγινε με εντολή εισαγγελέα-, οι έλεγχοι στις πλατείες- όπου επεμβαίνει η αστυνομία μετά από καταγγελίες συνωστισμού. Αποσιωπούνται όλα τα γεγονότα έκνομων ενεργειών στα Πανεπιστήμια, το ότι στο ΑΠΘ οι 14 από τους 33 καταληψίες δεν ήταν φοιτητές, τα 12 εκατ. ελέγχων χωρίς επεισόδια, που έχει πραγματοποιήσει η αστυνομία για τον έλεγχο των μέτρων κατά της πανδημίας και πολλά άλλα. Το κυριότερο αποσιωπάται, το τεράστιο έργο που παράγει η αστυνομία κατά της εγκληματικότητας- δημοσιεύεται κάθε μήνα αναλυτικά-, τη στροφή σε ήπια αστυνόμευση σε συνεργασία με δήμους στις μεγαλουπόλεις. Το 99% του έργου της αστυνομίας δεν έχει καμία σχέση με όσα μεγεθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αστυνομία που περιγράφει δεν υπάρχει!

3. Την αποσιώπηση, δηλαδή τη σιωπηρή αποδοχή των 236 ενεργειών υπέρ Δ. Κουφοντίνα, την όσμωση χούλιγκαν, αναρχικών ομάδων, συμπαθούντων της τρομοκρατίας με τμήματα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα καταγγελτικό κύμα διαμαρτυρίας και τυφλής βίας κατά αστυνομικών, όπως εκδηλώθηκε σε πολλές πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη με αποκορύφωμα τους 9 τραυματίες αστυνομικούς στη διαδήλωση της Τρίτης 9ης Μαρτίου. Αστυνομική βία χωρίς ούτε ένα τραυματία διαδηλωτή σε περισσότερες από 200 διαδηλώσεις και με 9 τραυματίες αστυνομικούς σε μια μέρα μόνο, μάλλον σαν πικρή φάρσα ακούγεται!

4. Την απουσία κάθε αναφοράς στο τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή τα πολύ βίαια επεισόδια σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία που προκαλούνται λόγω περιορισμών πανδημίας, κυρίως από ακροδεξιά στοιχεία. Η απλή αναφορά σε αυτά τα γεγονότα, μαρτυρά αβίαστα ότι στην Ελλάδα η βία είναι υποπολλαπλάσια, οι αιτιάσεις περί αστυνομικού κράτους έωλες και η συμμετοχή νέων στις διαμαρτυρίες περιορισμένη. Αξίζει τέλος η επισήμανση, ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης που να στηρίζει παρόμοιες διαμαρτυρίες, πολύ περισσότερο συμμαχίες λούμπεν και φιλο-τρομοκρατών».

Στα 26 σημεία με «ψέματα και ανακρίβειες, των πιο τρανταχτών, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιήθηκαν και στη συζήτηση στη Βουλή, για να υποστηλωθεί πήλινα η ανύπαρκτη πραγματικότητα της γενικευμένης αστυνομικής βίας», όπως αναφέρει το υπουργείο, γίνεται λεπτομερής ανάλυση των θέσεων του, μέσα από απαντήσεις προς τα θέματα που θέτει η Αξιωματική Αντιπολίτευση και είπε στη Βουλή ο κ. Τσίπρας.

Μεταξύ αυτών είναι στοιχεία για την πορεία της εγκληματικότητας, τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, οι επεμβάσεις της αστυνομίας σε πλατείες, η υπόθεση Ινδαρέ, η υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Μάγγου στο Βόλο, η επέμβαση στο ΑΠΘ, οι προσλήψεις και η εκπαίδευση των ειδικών φρουρών, αλλά και οι ΕΔΕ, για όσες υποθέσεις και καταγγελίες περί αστυνομική βίας που έχουν έλθει στο φως.

Αναφέρεται επίσης «στις βίαιες επεμβάσεις της αστυνομία επί ΣΥΡΙΖΑ, σε υποθέσεις που συνέβησαν επί ημερών του και δεν ολοκληρώθηκαν», όπως τονίζει, αλλά και στην επιτροπή Αλιβιζάτου, στον Συνήγορο του Πολίτη και πρωτοβουλίες της παρούσας κυβέρνησης για μια σύγχρονη αστυνομία και ήπια αστυνόμευση.

Καταλήγοντας το κέιμενο με τα «26 ψέματα» που εξέδωσε το υπουργείο, τονίζει:

«Κατά 99% το έργο της Αστυνομίας- πλην οργανωμένου εγκλήματος- είναι συνεννόηση, είναι έμπρακτα η ήπια αστυνόμευση. Πεζές περιπολίες, ομάδες με σκούτερ και ποδήλατα. Οι πολίτες τις βλέπουν και είναι δίπλα τους σε κάθε γειτονιά της Αθήνας μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Γι' αυτό χειροκροτούν στα Εξάρχεια, στον Α. Παντελεήμονα όταν περνούν. Πραγματοποιούνται περισσότερες από 1.500 περιπολίες το μήνα στην Αθήνα. Από 1/9/2019 μέχρι και 13/03/2021 έχουν συλληφθεί από τις περιπολίες 965 άνθρωποι για ναρκωτικές ουσίες, 120 για κατοχή όπλων, 163 για λαθρεμπόριο και 1025 για παρεμπόριο. Έχουν κατασχεθεί 184.126 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 6.701 ναρκωτικά χάπια κ.ά. Έχουν βεβαιωθεί 8827 παραβάσεις για μη τήρηση μέτρων για την πανδημία. Τα στοιχεία στα πλαίσια λογοδοσίας της ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύονται κάθε μήνα αναλυτικά».