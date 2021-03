Πολιτική

Μηταράκης: Η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα για πρόσφυγες

Να διαμορφώσουμε ένα λειτουργικό σύστημα επιστροφών, διεμήνυσε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Νότης Μηταράκης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συμμετείχαν σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Jumbo Council υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, με θέμα την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε., όπως θα προβλέπεται στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε την εξαιρετική σημασία της συνεργασίας Ε.Ε. με την Τουρκία στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Στη συνέχεια, όπως επισημαίνεται, ανέφερε ότι για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, το κλειδί είναι η Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, όπως απορρέουν από την Κοινή Δήλωση της Ε.Ε. με τη γείτονα χώρα. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι ο κ. Μηταράκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα αναμένει ακόμα την απάντηση της Τουρκίας στο αίτημα για επιστροφή 1.453 μεταναστών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε εμφατικά ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα όχι μόνο για αυτούς που έρχονται από τη Συρία, αλλά για όλους τους πρόσφυγες. Γι’ αυτό είπε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ότι η απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.- Τουρκίας πρέπει να είναι το μόνο λειτουργικό εργαλείο για μια καλή συνεργασία με την Τουρκία, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ξανά τις συνθήκες που οδήγησαν ένα χρόνο πριν στην κρίση του Έβρου. «Μια συνεργασία που πρέπει να συνδέσει ευθέως τα ανταλλάγματα με την ορθή εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μ. Βαρβιτσιώτης, όπως γίνεται γνωστό από την ανακοίνωση, τόνισε είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διαμορφώσουμε ένα λειτουργικό σύστημα επιστροφών. Πρότεινε, ακόμα, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, η ΕΕ να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει για να καταρτίσει λειτουργικές συμφωνίες επανεισδοχής με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης είναι από τα ζητήματα που οφείλουμε να συνεργαστούμε στην ΕΕ, ώστε να διαμορφώσουμε ένα λειτουργικό σύστημα επιστροφών. Επισήμανε ότι προκειμένου να διευκολύνουμε τις επιστροφές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε σε σχέση με τις τρίτες χώρες, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την Ένωση, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να συνδέεται με τις επιδόσεις τους στον τομέα της μετανάστευσης.

Ακόμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε την πρωτοβουλία της πορτογαλικής προεδρίας σχετικά με την έμφαση που έχει δοθεί στις χώρες της Αφρικής.

Τέλος, όπως γνωστοποιείται από την ίδια ανακοίνωση, αναφέρθηκε στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, σημειώνοντας πως είναι χώρες που μας απασχολούν, ειδικά αναφορικά με τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Διατύπωσε την άποψη πως μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα: Σχετικά με το Αφγανιστάν, εφαρμογή μιας νέας κοινής δήλωσης για τη συνεργασία για τη μετανάστευση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν, ενώ αναφορικά με το Πακιστάν πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής που θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για έναν μελλοντικό διάλογο μετανάστευσης.