Προκαλεί ο Ακάρ: Να αφήσει η Ελλάδα την αδιαλλαξία

Τι είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας για τις διερευνητικές επαφές.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας από τον Χουλουσί Ακάρ, στο... παρά πέντε των διερευνητικών επαφών.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας της Τουρκίαςστη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Γιασάρ Γκιουλέρ, οι αρχηγοί των τριών κλάδων των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας, είπε ότι «η Τουρκία δίνει σημασία στις συνομιλίες με την Ελλάδα», την οποία, ωστόσο, κάλεσε «να εγκαταλείψει το συντομότερο δυνατόν την αδιάλλακτη και προκλητική της στάση».

Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και υπενθυμίζοντας τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας λέγοντας: «Θέλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλους τους γείτονες μας, ιδίως την Ελλάδα και φυσικά περιλαμβανομένης και της Αιγύπτου. Όπως πάντα, αποδίδουμε σημασία στο διάλογο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αλλά, δυστυχώς, η Ελλάδα ακόμη εμποδίζει, παρακωλύει την εγκαθίδρυση αυτών των σχέσεων καλής γειτονίας με ένα ύφος που δεν αρμόζει στην καλή γειτονία και ορισμένες απειλητικές πρακτικές που αυξάνουν, κλιμακώνουν την ένταση. Κάθε φορά βγάζουν τα θέματα εκτός του πλαισίου Τουρκίας – Ελλάδας και νομίζουν ότι μπορούν να αποκομίσουν ορισμένα οφέλη αντικατοπτρίζοντας το θέμα ως Τουρκία – Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία - ΗΠΑ. Είναι αδύνατο να φτάσει κάπου (σ.σ. η ελληνική πλευρά) με αυτόν τον τρόπο ».

«Αναφέρουν συνεχώς τις ασκήσεις ως παράγοντα απειλής. Πρέπει να δουν και να ξέρουν ότι είναι αδύνατο να φτάσουν κάπου με αυτά, πως δεν έχουν την παραμικρή αξία απέναντι στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις…», κατέληξε ο Χουλουσί Ακάρ.

NOTA σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε, εν τω μεταξυ, η Τουρκία, μέσω της οποίας τις ειδοποιεί ότι για να προχωρήσουν σε «δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα», της, θα πρέπει να αιτηθούν και να λάβουν άδεια.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, αφορμή για την τουρκική NOTA αποτέλεσε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στις 8 Μαρτίου, για τη δημιουργία δικτύου ηλεκτρικής σύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες και συγκεκριμένα για τον αγωγό euro Asia inter connector.

Σύμφωνα με αναφορές στα τουρκικά ΜΜΕ, Τούρκοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, «αν οι καλωδιακή ένωση απαιτεί προκαταρκτική ερευνητική μελέτη, θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας για τη διεξαγωγή αυτών στην υφαλοκρηπίδα μας. Εάν δεν απαιτείται προκαταρκτική εργασία, η χώρα μας πρέπει να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τοποθέτησης καλωδίων και το εύρος τους σε εύλογο χρονικό διάστημα».