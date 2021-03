Κοινωνία

Lockdown: κλειστά τα σχολεία σε όλη τη χώρα - επιστροφή στην τηλεκπαίδευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται υπό το καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Ποια εξαιρούνται. Επαναλειτουργούν τα υποθηκοφυλακεία.

Κλειστά είναι από σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια μέχρι τις 29 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εισηγήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συνεχιστεί υπό το καθεστώς τηλεκπαίδευσης και να ανασταλεί η διά ζώσης λειτουργίας του. Από το μέτρο ωστόσο εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν δια ζώσης.

Κατά το διάστημα αυτό, θα επικαιροποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αφορμή την αύξηση της μεταδοτικότητας, την κυκλοφορία των νέων μεταλλάξεων, την αύξηση επιδημικών εξάρσεων στις σχολικές μονάδες πέρα από το αναμενόμενο για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες σε περιοχές όπου λειτουργούσαν διά ζώσης, προτείνοντας την ενίσχυση της διαδικασίας του testing στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, προκειμένου να αρχίσει η διά ζώσης εκπαίδευση κατά τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν να λειτουργούν τα υποθηκοφυλακεία με προγραμματισμένα ραντεβού, ύστερα από ομόφωνη εισήγηση των μελών της Επιτροπής για την επαναλειτουργία τους, ώστε να επιλυθούν προβλήματα καθημερινότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και να προστατευθεί παράλληλα η Δημόσια Υγεία.