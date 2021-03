Αθλητικά

Premier League: η Λίβερπουλ “δάγκωσε” τη Γουλβς

Οι «κόκκινοι» «γεύθηκαν» ξανά τη χαρά της νίκης μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Χάρη στο γκολ του (πρώην παίκτη της Γουλβς) Ντιόγκο Ζότα στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους, η Λίβερπουλ έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο ηττών στην Premier League.

Οι κάτοχοι του τίτλου «κόκκινοι», οι οποίοι μετρούσαν μια νίκη και έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, επιβλήθηκαν 1-0 της Γουλβς στο «Μολινό», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική, και «γεύθηκαν» ξανά τη χαρά της νίκης μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Παράλληλα, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πλησίασε στο -5 από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, ενώ άφησε τους «λύκους» για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη. Το παιχνίδι «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό του Ρούι Πατρίσιο στο κεφάλι, όταν ο τερματοφύλακας της Γουλβς συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Κόνορ Κόουντι, στο 89ο λεπτό.

Ο αγώνας διεκόπη για δέκα λεπτά, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Πορτογάλο γκολκίπερ, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο και αντικαταστάθηκε από τον Τζον Ράντι.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστική στην Premier League:

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 1-1

Λιντς-Τσέλσι 0-0

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Μπρομ 1-0

Έβερτον-Μπέρνλι 1-2

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Σαουθάμπτον-Μπράιτον 1-2

Λέστερ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 5-0

Άρσεναλ-Τότεναμ 2-1

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 1-0

Γουλβς-Λίβερπουλ 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 71 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 57

Λέστερ 56

Τσέλσι 51

Γουέστ Χαμ 48 -28αγ.

Λίβερπουλ 46

Έβερτον 46 -28αγ.

Τότεναμ 45 -28αγ.

Άστον Βίλα 41 -27αγ.

Άρσεναλ 41 -28αγ.

Κρίσταλ Πάλας 37

Λιντς 36 -28αγ.

Γουλβς 35

Σαουθάμπτον 33

Μπέρνλι 33

Μπράιτον 29 -28αγ.

Νιούκαστλ 28 -28αγ.

Φούλαμ 26

Γουέστ Μπρομ 18

Σέφιλντ Γιουν. 14