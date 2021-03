Life

Νατάσα Θεοδωρίδου: τα διαζύγια, οι πλαστικές και ο τρίτος γάμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" για όλους και για όλα! Τι είπε για τους άνδρες της ζωής της, τον έρωτα και τις κόρες της.

Την Καθαρά Δευτέρα ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε για το πάθος της με το τραγούδι, για τη διαδρομή της και για τις μεγάλες συνεργασίες της. Πώς από τη δημοσιογραφία βρέθηκε στον μουσικό χώρο και πότε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι; Ποιο είναι το ίνδαλμά της στη μουσική και ποιο το μεγάλο της όνειρο;

Τι είπε για τους άνδρες της ζωής της, τον έρωτα, τον γάμο και τις κόρες της; Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο να κάνει έναν τρίτο γάμο, το απέκλεισε, αλλά θα ήθελε να ξαναβρεί έναν έρωτα που να την ξεκουράσει και να μοιραστούν μαζί τα βάρη της ζωής.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, η Νατάσα Θεοδωρίδου αποκάλυψε ότι είναι 50 ετών και παραδέχτηκε ότι έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις στο πρόσωπό της και είναι υπέρ αυτών εφόσον αυτές κάνουν κάποιον χαρούμενο, αλλά δε φτάνουν στην υπερβολή και τα όρια παραμόρφωσης.