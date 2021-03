Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: βρέθηκε ο οδηγός ταξί που αποτελεί μάρτυρα “κλειδί”

Καταθέτει ο μάρτυρας, τον οποίο αναζητούσε η οικογένεια του 23χρονου. Πληροφορίες για μαρτυρία κι ενός ταχυμεταφορέα.

Μάρτυρας κλειδί αναμένεται να καταθέσει σήμερα όλα όσα είδε την Παρασκευή έξω από τη Βουλή, όταν ένας 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Πρόκειται για έναν οδηγό ταξί, τον οποίο αναζητούσε η οικογένεια του 23χρονου, ο οποίος είναι κλινικά νεκρός. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθεί η δωρεά οργάνων του, μετά από τη σχετική απόφαση της οικογένειας.

Η μαρτυρία του αναμένεται να ρίξει "φως" στην υπόθεση, καθώς ο οδηγός ταξί βρισκόταν δίπλα στο υπηρεσιακό όχημα της Ντόρας Μπακογιάννη, που χτύπησε τη μοτοσικλέτα στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση έχει ήδη δώσει κι ένας οδηγός κούριερ, σύμφωνα με τον οποίο ο 23χρονος πέρασε με πράσινο και τον χτύπησε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τρεις ώρες μετά το τροχαίο όλα τα βίντεο ήταν στα χέρια της τροχαίας για να αναλυθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.