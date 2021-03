Κόσμος

Ντεμπ Χάαλαντ: η πρώτη ιθαγενής υπουργός των ΗΠΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός της στον θώκο της υπουργού Εσωτερικών.

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό της Ντεμπ Χάαλαντ στον θώκο της υπουργού Εσωτερικών, με την 60άρα βουλεύτρια να αναδεικνύεται στην πρώτη αυτόχθονη που θα καταλάβει υπουργικό θώκο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην ιστορία.

Τέσσερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων ψήφισαν υπέρ του διορισμού της κυρίας Χάαλαντ, όπως και τα περισσότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 51 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά. Δέκα μέλη της Γερουσίας δεν ψήφισαν. Η κυρία Χάαλαντ είναι μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, ανήκει στην 35η γενιά της φυλής της αφότου εγκαταστάθηκε στο Νέο Μεξικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών είναι κυρίως αρμόδιο για τη διαχείριση των αχανών ομοσπονδιακών γαιών — τις περισσότερες αρμοδιότητες που είναι συνυφασμένες με αυτό σε άλλα κράτη χειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας. Το υπουργείο Εσωτερικών αποφασίζει, για παράδειγμα, ποιες περιοχές κηρύσσονται εθνικοί δρυμοί, ή εάν θα επιτραπεί η χρήση τεχνικών όπως η υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) για την εξόρυξη αερίου ή πετρελαίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν τους περίπου 1,9 εκατ. αυτόχθονες.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλεύτρια Νάνσι Πελόσι, χαιρέτισε ένα «μεγάλο βήμα μπροστά» στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να προωθήσει το «μέλλον της καθαρής ενέργειας στην Αμερική» και έναν «ιστορικό διορισμό» που αποτελεί λόγο «υπερηφάνειας για τη Βουλή».