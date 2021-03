Υγεία - Περιβάλλον

Πρεκατές στον ΑΝΤ1: δεν φθάσαμε στο σημείο να κάνουμε διαλογή ασθενών - ίσως χρειαστεί (βίντεο)

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ στο ‘’Τζάνειο’’ τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι η πίεση στο νοσοκομείο είναι μεγάλη, με τις γενικές αλλά και τις Covid ΜΕΘ να είναι γεμάτες.