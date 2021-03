Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος για εμβόλιο AstraZeneca: θα εισηγηθώ αναστολή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Επιδημιολόγος και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων μίλησε στον ΑΝΤ1 για την ανησυχία που προκαλούν τα θρομβοεμβολικά επεισόδια.