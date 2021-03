Κόσμος

Ευχάριστα νέα για τον Λεχ Βαλέσα

Είχε ανησυχήσει με το μήνυμά του, πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, συνιδρυτής και ηγέτης αντικομουνιστικού συνδικάτου και νομπελίστας ειρήνης Λεχ Βαλέσα, 77 ετών, υποβλήθηκε σε «επιτυχή» επέμβαση αντικατάστασης του βηματοδότη του χθες Δευτέρα, έκανε γνωστό συνεργάτης του και επιβεβαίωσε κατόπιν ο ίδιος.

Ο Λεχ Βαλέσα ξύπνησε μετά την επέμβαση, στη διάρκεια της οποίας του έγινε ολική αναισθησία, ανέφερε ο γραμματέας του στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

Ο συνιδρυτής του συνδικάτου Σολιντάρνος (Solidarnosc, «Αλληλεγγύη») και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας (1990-1995) επιβεβαίωσε αργότερα χθες ότι η επέμβαση ήταν «επιτυχής», εκφράζοντας «ευχαριστίες» σε όσους του απηύθυναν ευχές μέσω Facebook.

Η επέμβαση διήρκεσε 4 ώρες και 30 λεπτά, σύμφωνα με τον γραμματέα του.

«Αισθάνομαι καλά», διαβεβαίωσε ο νομπελίστας ειρήνης (1983).