Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γαλλική η νέα μετάλλαξη

Η ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών για το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού.

Ένα νέο παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού εντοπίστηκε στην περιοχή της Βρετάνης, στη Γαλλία, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Σε αυτήν το υπουργείο προσθέτει ότι αρχικές αναλύσεις δεν έδειξαν αυτό το νέο παραλλαγμένο στέλεχος να είναι πιο σοβαρό ή μεταδοτικό από άλλα.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας διευκρίνισε εξάλλου ότι το νέο στέλεχος εντοπίστηκε σε συρροή κρουσμάτων σε νοσοκομειακό κέντρο στην Λανιόν.