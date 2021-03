Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Έπαθε αλλεργικό σοκ από γαρίδα και πέθανε μπροστά στα παιδιά του

Οικογενειακή τραγωδία ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα. Ο νεαρός άντρας είχε και στο παρελθόν εμφανίσει αλλεργία σε θαλασσινά.

Σε τραγωδία μετατράπηκε το γιορτινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας για μία οικογένεια στον Βαρνάβα Μαραθώνα.

Ένας 38χρονος, πατέρας δύο παιδιών, 2 και 5 ετών, έχασε την ζωή του από αλλεργικό σοκ μετά από κατανάλωση γαρίδας.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο μαζί με γιατρό , δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Ο άτυχος άντρας, ο οποίος είχε και στο παρελθόν εμφανίσει αλλεργία σε θαλασσινά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο διασώστης του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Λάμπρου, μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο.

