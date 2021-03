Αθλητικά

Πιτίνο: Θέλω ο Σπανούλης να είναι αρχηγός της εθνικής

Τι είπε για το Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά και τον Παναθηναϊκό.

Την επιθυμία ο Βασίλης Σπανούλης να αναλάβει την αρχηγία στην εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών εξέφρασε ο Ρικ Πιτίνο. Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο 68χρονος τεχνικός τόνισε πως στόχος του είναι να έχει την τεχνική καθοδήγηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, ενώ αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο είπε ότι έχει δει κάποια από τα παιχνίδια του.

«Υπολογίζω να είμαι ο προπονητής, έχω βρει τους τέσσερις συνεργάτες μου. Η ΕΟΚ θα τους ανακοινώσει σύντομα. Όλοι μας ανυπομονούμε. Υπολογίζω να είμαι στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου για να δω παίκτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Μακάμπι και της Μπαρτσελόνα. Θέλω μια έμπειρη ομάδα. Μπορεί να μην έχουμε NBAers, αλλά έχουμε εμπειρία και αυτό έχει σημασία. Ελπίζω να έχουμε μια σπουδαία ομάδα για να εκπροσωπήσουμε την χώρα και να στοχεύσουμε στον θρίαμβο» είπε ο Πιτίνο, ενώ, αναφερόμενος στον Βασίλη Σπανούλη, υπογράμμισε:

«Έστειλα μηνύματα στον Σπανούλη πριν από έναν μήνα, του ζήτησα να είναι ο αρχηγός της ομάδας. Τον σέβομαι γιατί εκτός από τις δυνατότητές του αγαπάει το παιχνίδι. Είναι ένας ξεχωριστός ηγέτης, εννοείται πως τον θέλω μαζί μας στην εθνική ομάδα. Μου απάντησε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ξέρει πόσο τον σέβομαι. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Αν θέλει να ηγηθεί, δεν υπάρχει μεγαλύτερος οπαδός του από εμένα».

Τέλος, ο Πιτίνο αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, στον πάγκο του οποίου κάθησε από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2020. «Έχω δει κάποια ματς του Παναθηναϊκού στο κινητό μου. Είδα τον Παπαπέτρου, τον Μήτογλου, όλα τα παιδιά. Ήμουν χαρούμενος που ήταν σε καλή κατάσταση, γιατί είναι και μέλη της Εθνικής, αγαπούν την Ελλάδα και την χώρα. Ήμουν πολύ απογοητευμένος από την αποχώρηση του Βόβορα, ελπίζω ο νέος κόουτς (σ.σ. Όντεντ Κάτας) να έχει καλή τύχη» είπε και συμπλήρωσε: «Στη Λιμόζ θα έχω ρόλο συμβούλου, θα αξιολογώ τον οργανισμό, δεν θα είμαι εκ των ιδιοκτητών. Αν με ρωτούσες ποια ομάδα θα ήθελα να έχω στην ιδιοκτησία μου, θα έλεγα ότι θα ήθελα μια ομάδα στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποί μου είχαν την οικονομική δύναμη για τον Παναθηναϊκό».