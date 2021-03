Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: έχουμε οργανωμένο κύμα πολιτικής βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εσωτερικών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το εμβόλιο της AstraZeneca, τις διαδηλώσεις και την αστυνομική βία.

«Ελέγχεται η ανησυχία για τυχόν παρενέργειες, κάτι που είναι κατεξοχήν επιστημονικό ζήτημα, δεν είναι πολιτικό για να το λύσουμε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο της AstraZeneca και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Όπως είπε, «σε πολιτικό επίπεδο, όλη αυτή η υπόθεση με τα φάρμακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Διεθνείς οργανισμούς Φαρμάκων, δεν υπάρχει άλλος δρόμος» και συμπλήρωσε πως, «αν είναι αμελητέας εκτάσεως οι παρενέργειες, αυτό ίσως θα πρέπει να το δουν οι επιστήμονες εδώ. Νομίζω ότι και στις άλλες χώρες θα κάνουν συνεκτίμηση των δεδομένων».

«Τις σωστές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε ψύχραιμα», ανέφερε διευκρινίζοντας πως «δεν είναι ζήτημα ανυπακοής ή υπακοής, αλλά το να ακούσεις τους επιστήμονες που κρίνουν το θέμα. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι επιστήμη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος», επανάλαβε.

Όσο αφορά στα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό, ξεκαθάρισε πως, «η κυβέρνηση λέει ότι συστηματικά ακολουθεί αυτό που λέει η Επιτροπή», σημειώνοντας ωστόσο πως, «προτεραιότητα της Επιτροπής και της κυβέρνησης είναι η δημόσια υγεία, όμως η κυβέρνηση συνεκτιμά κι άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία και η ελευθερία».

Σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας από τη χώρα μας, τόνισε πως «όλες οι μετρήσεις μας κατατάσσουν στις πιο επιτυχημένες χώρες για τη διαχείριση της πανδημίας».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Αλκιβιάδη Βατόπουλου, να μην περνάνε νομοσχέδια που προκαλούν αντιδράσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως είναι «δύσκολα και δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ επιστήμης και πολίτικου επιχειρήματος, κατηγόρησε την Αριστερά ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις και συνέκρινε την απαγόρευση του δικαιώματος στο συναθροίζεστε με αυτό του δικαιώματος στην εργασία, το οποίο έχει επίσης στερηθεί σε πολλούς ανθρώπους.

Σχετικά με την αστυνομική βία, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «μεμονωμένα φαινόμενα αστυνομικών που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους», τόνισε όμως ότι «δεν μπορούμε να τα βάζουμε στο ίδιο ‘τσουβάλι’ με τη μόνιμη βία της αριστεράς» και να γίνεται συζήτηση για αυτά, αντί «για τις 300 επιθέσεις αναρχικών σε αστυνομικών».

«Τα όργανα της Πολιτείας όταν σφάλουν οδηγούνται σε έλεγχο», είπε και χαρακτήρισε «θεμιτή» τη συζήτηση για αυστηροποίηση των ελέγχων, συμπληρώνοντας πως «δεν ακούει» συζήτηση, ενώ «βλέπει σταθερή στάση από την πλευρά της αντιπολίτευσης».

«Έχουμε οργανωμένο κύμα πολιτικής βίας, με εκατοντάδες επιθέσεις κι αντί να συζητήσουμε αυτό, ακούω προτάσεις για να μην κάνουμε νομοθετήσεις για να μη στεναχωρηθούν ορισμένοι», είπε σχετικά και σημείωσε πως «είναι σαφές; ότι υπάρχει ταύτιση συγκεκριμένων οπαδών με ομάδες αντιεξουσιαστών» και κατέληξε πως «η πρόσκληση στη Νέα Σμύρνη έχει γίνει με ταυτότητα: Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΜΕ και αντιεξουσιαστές».