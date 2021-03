Αθλητικά

Ιστορικό ρεκόρ Αντετοκούνμπο και νίκη των Μπακς

Ασταμάτητος είναι ο “Greek Freak” που συνεχίζει να “σαρώνει” τα παρκέ του ΝΒΑ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει το 25ο triple double της καριέρας του το Μιλγουόκι πέρασε από τη Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 133-122. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για τα «ελάφια» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 25-14 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφια (27-12) και Μπρούκλιν (27-13). Αντίθετα αυτή ήταν η τέταρτη σερί ήττα για τους Ουίζαρντς, που με ρεκόρ 14-24 καταλαμβάνουν την 13η θέση στην Ανατολή.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (11/17 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής. Ο Αντετοκούνμπο έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς με τρία διαδοχικά triple double ενώ αυτό ήταν το 7ο triple double με +30 πόντους ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που είχε έξι με τη φανέλα των Μπακς.

Από εκεί και πέρα πολύ καλοί για τους νικητές ήταν και οι Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ με 23 και 22 πόντους αντίστοιχα. Σε ότι αφορά στους γηπεδούχους ο Μπράντλι Μπιλ ήταν πρώτος σκόρερ με 37 πόντους ενώ 23 πόντους και 17 ασίστ είχε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και 22 πόντους είχε ο Ρούι Χατσιμούρα.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς στη Φιλαντέλφια με τους Σίξερς (ξημερώματα Πέμπτης στη 01:00 ώρα Ελλάδας), εντός έδρας με Σπερς (ξημερώματα Κυριακής στις 03:00 ώρα Ελλάδας), Πέισερς (ξημερώματα Τρίτης 03:00 ώρα Ελλάδας) και Σέλτικς x2 (ξημερώματα Πέμπτης στη 01:30 και ξημερώματα Σαββάτου επίσης στη 01:30).