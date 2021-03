Κόσμος

Ελληνίδα δέχθηκε άγρια επίθεση στη Μελβούρνη

Τη γυναίκα βρήκαν αιμόφυρτη ο ιερέας του ναού και η πρεσβυτέρα. Ποια η αιτία της επίθεσης. Στη δημοσιότητα η φωτογραφία υπόπτου. Ποια η κατάσταση της γυναίκας.

Με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται μια 78χρονη ομογενής στην Αυστραλία, η οποία δέχθηκε επίθεση από αγνώστους την ώρα που πήγε να ανοίξει την Ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην South Yarra της Μελβούρνης, το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Τη γυναίκα βρήκαν αιμόφυρτη ο ιερέας του ναού, η πρεσβυτέρα και μια φίλη τους στα σκαλοπάτια της εκκλησίας, μισή ώρα τουλάχιστον μετά την ανεξήγητη επίθεση που δέχθηκε.

Δράστες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ο άνδρας την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο για να αποσπάσει το καρότσι που είχε μαζί της με προσωπικά αντικείμενα και προμήθειες για το ναό. Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος, τραυμάτισε τον καρπό και τη λεκάνη της και φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Οι δράστες παράτησαν το καρότσι λίγο αργότερα σε άλλα σημείο της γειτονιάς.

«Ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά και στην εκκλησία» είπε στον «Νέο Κόσμο» ο Ευρυπίδης Κατσαβός, γιος της 78χρονης ομογενούς. «Τις πρώτες δύο ημέρες βρισκόταν σε κατάσταση σοκ αλλά τώρα που κατάφερε να συνέλθει και να ξεκουραστεί, σκέφτεται πιο ξεκάθαρα. Το μόνο που θέλει είναι να πάει σπίτι και να βρεθεί μαζί με την οικογένεια» πρόσθεσε.

Η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα την ανωτέρω φωτογραφία ενός άνδρα που θέλει να τον ανακρίνει για την επίθεση σε βάρος της άτυχης Ελληνίδας.

Πηγή: neoskosmos.com