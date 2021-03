Οικονομία

Lockdown - Πέτσας: σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από το τέλος Μαρτίου

Εξέφρασε την άποψη ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Τι είπε για την πίεση στην οικονομία από τα lockdown.

Σταδιακό άνοιγμα προς το τέλος Μαρτίου μελετά η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Εξήγησε ωστόσο, ότι αυτό εξαρτάται και από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εξέφρασε παράλληλα την άποψη ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό από το περσινό.

Απαντώντας για τα αυξημένα κρούσματα, ο αναπληρωτής υπουργός, εξήγησε ότι υπάρχει μια αίσθηση ματαιότητας στους πολίτες που δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Όπως είπε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είμαστε στο τέλος του δύσκολου δρόμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να πειστεί ο κόσμος ότι πρέπει να τηρηθούν για λίγο ακόμη τα μέτρα, ενώ τον Μάιο, όπως είπε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα διότι θα υπάρχει και καλύτερη ροή εμβολίων.

Επιπλέον, όπως είπε, ο ίδιος ανησυχεί διότι υπάρχει ένα κλίμα αναταραχής, καθώς υπάρχει "ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια των πολλών".

Όσο για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων παραδέχθηκε στον ΘΕΜΑ 104,6 ότι υπάρχει πίεση στην πραγματική οικονομία, με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα να παρατηρείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.