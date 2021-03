Κοινωνία

Νεαρός “έφαγε” ξύλο για λίγα ευρώ

Θύμα κλοπής καταγγέλλει ότι έπεσε ένας νεαρός για μόλις 20 ευρώ.

Ένας 18χονος από τη Γλυφάδα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα κλοπής, ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία του νεαρού, τρία άτομα τον πλησίασαν και απειλώντας τον άρχισαν να του ζητούν ό,τι χρήματα είχε πάνω του.

Αν κι εκείνος τους είπε ότι δεν είχε πολλά χρήματα, οι δράστες τον προπηλάκισαν και ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, οι δράστες έψαξαν τις τσέπες του, του πήραν τα 20 ευρώ που είχε και έφυγαν τρέχοντας.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.