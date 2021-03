Life

“YFSF - All Star”: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι νέες μεταμορφώσεις (εικόνες)

Οι all star καλλιτέχνες ανέβηκαν στην σκηνή και έδωσαν... ρεσιτάλ, ενώ το buzzer πήρε... «ρεπό» αυτή την εβδομάδα.

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star», την Κυριακή 14 Μαρτίου, με οικοδέσποινα τη μοναδική Μαρία Μπεκατώρου και τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στην κριτική επιτροπή, ανέβασε στη σκηνή τους all star καλλιτέχνες του και απογείωσε το βράδυ μας!

Το «Your Face Sounds Familiar-All Star», με τη βοήθεια του Λευτέρη Ελευθερίου μάς πήγε βόλτα στην Αθήνα του Κωνσταντίνου Αργυρού, δημιούργησε ένα σκηνικό ακατάλληλο για ανηλίκους με τη Μπέττυ Μαγγίρα ως Μπέσσυ Αργυράκη, ενώ ο Κρατερός Κατσούλης ως Trio μας έκανε… «Da Da Da». Ο Θανάσης Αλευράς ως Ντίνος Ηλιόπουλος έπαιξε ένα τόσο δα κλαρίνο και η Ματθίλδη Μαγγίρα μάδησε τη μαργαρίτα της Άντζελας Δημητρίου. Οι Aerosmith με τον Ίαν Στρατή μάς ταξίδεψαν σε μακρινούς πλανήτες και η Τάνια Μπρέαζου με την Bebe Rexha μάς μετέφερε σε ένα πολύχρωμο, τροπικό σκηνικό. Τέλος, ο James Blunt της Κατερίνας Στικούδη έβγαλε τα ρούχα του μέσα στο χιόνι και ο Ησαΐας Ματιάμπα φόρεσε μπούστο και μεταμορφώθηκε σε Ευτυχία Φαναριώτη η οποία τραγουδά Κατερίνα Στανίση αλά… Ειρήνη Καράγιαννη!

Αναλυτικά οι εμφανίσεις:

– Trio (Da Da Da) Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, η Μπέσσυ Αργυράκη τραγούδησε το «Toshihiko» και μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα ερμήνευσαν το «Μια θάλασσα γαλάζια», στα ελληνικά και στα ιαπωνικά.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Θανάση Αλευρά, ο οποίος στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».

Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες» είναι ένα Φιλανθρωπικό Σωματείο. Δημιουργήθηκε το 1997 από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Από τον Σεπτέμβριο του 2013, λειτουργεί ένα Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας δυναμικότητας 104 Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, το οποίο εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, την Περιφέρεια Αττικής και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, όπου ο Φορέας έχει την έδρα του.

Τέλος, το buzzer πήρε «ρεπό» αυτή την εβδομάδα και το «Your Face Sounds Familiar-All Star» «άκουσε» την επιθυμία του κοινού να ενσαρκώσουν οι διαγωνιζόμενοι έναν παλιό και αγαπημένο τους χαρακτήρα, αυτή τη φορά όμως με διαφορετικό τραγούδι!

Έτσι, οι μεταμορφώσεις που θα δούμε την Κυριακή 21 Μαρτίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς – Στέλλα Κονιτοπούλου

– Στέλλα Κονιτοπούλου Κρατερός Κατσούλης – Διονύσης Σαββόπουλος

– Διονύσης Σαββόπουλος Λευτέρης Ελευθερίου – Σάκης Ρουβάς

– Σάκης Ρουβάς Ησαΐας Ματιάμπα – Στέλιος Καζαντζίδης

– Στέλιος Καζαντζίδης Ίαν Στρατής – Freddie Mercury (Queen)

– Freddie Mercury (Queen) Μπέττυ Μαγγίρα – Cher

– Cher Ματθίλδη Μαγγίρα – Ρένα Βλαχοπούλου

– Ρένα Βλαχοπούλου Κατερίνα Στικούδη – Δήμητρα Γαλάνη

– Δήμητρα Γαλάνη Τάνια Μπρεάζου – Τζένη Βάνου

Δηλώσεις συμμετοχήs, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

