Κόσμος

Φονική πτώση αεροπλάνου σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Πολύνεκρο το ασυνήθιστο συμβάν. Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο.

Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός συντριβής μικρού αεροσκάφους στη Φλόριντα, των ΗΠΑ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι μία γυναίκα κι ένα αγόρι, ενώ τραυματίας είναι και μία γυναίκα.

Το αεροσκάφος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα με το παιδί της.

Το παιδί και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με το αγόρι να υποκύπτει λίγο αργότερα στα τραύματά του, ενώ η μητέρα παραμένει νοσηλευόμενη.

Νεκροί είναι και οι δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους.

Το μικρό αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το τοπικό αεροδρόμιο, μπλέχτηκε σε καλώδιο κι έπεσε σε δρόμο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το διάδρομο απογείωσης.