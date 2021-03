Υγεία - Περιβάλλον

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για AstraZeneca: Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H απόφαση της Επιτροπής και η αιτιολόγησή της.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στη σημερινή συνεδρίασή της εξέτασε εκ νέου το θέμα που προέκυψε με αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά και την προληπτική προσωρινή αναστολή των εμβολιασμών από επιπλέον χώρες.

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και ομόφωνα κρίνει πως δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της εισήγησής της της 11/3/2021. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των δεδομένων από όλες τις χώρες συνιστούν τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, δίνoυν απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων. Έτσι, παρακολουθούν αδιάλειπτα τις αξιολογήσεις του ΕΜΑ και του WHO καθώς και τις αναφορές για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Συμπερασματικά, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα εισηγείται ομόφωνα τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει.