Μάχες για τα εισιτήρια που οδηγούν στα προημιτελικά των Κυπέλλων Ευρώπης

Η Ντόρτμουντ, η Πόρτο, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν είναι οι 4 πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Champions League. Σήμερα και αύριο κρίνονται τα άλλα 4 εισιτήρια.

Το αποψινό πρόγραμμα (22:00) περιλαμβάνει τα ματς Μάντσεστερ Σίτι-Γκλάντμπαχ (θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη) και Ρεάλ Μαδρίτης-Αταλάντα. Στα πρώτα παιχνίδια επικράτησαν η Μάντσεστερ Σίτι με 0-2 και η Ρεάλ Μαδρίτης με 0-1 και απέκτησαν προβάδισμα.

Έτοιμη να «σφραγίσει» το εισιτήριο η Μπάγερν

Αύριο (22:00) θα γίνουν οι αγώνες Μπάγερν-Λάτσιο και Τσέλσι-Ατλέτικο Μαδρίτης. Την πρόκριση έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει η Μπάγερν μετά τη νίκη της με 1-4 στο πρώτο παιχνίδι. Αβαντάζ έχει η Τσέλσι, ύστερα από την επικράτησή της με 0-1 κατά της Ατλέτικο.

Την Πέμπτη η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ

Την Πέμπτη θα διεξαχθούν οι επαναληπτικοί αγώνες της φάσης των «16» του Europa League. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-3 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη από την Άρσεναλ. Πέρσι είχε χάσει εντός έδρας με 0-1 στο πρώτο ματς και πήρε την πρόκριση στην παράταση με 1-2 στο Emirates.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το ντέρμπι Μίλαν-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η πρώτη αναμέτρησή τους στο Old Trafford έληξε ισόπαλη με 1-1.

