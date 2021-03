Life

“Η Φάρμα”: Πρεμιέρα με εντυπωσιακή πρωτιά

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και η περιπέτεια ξεκίνησε. Το ίδιο και οι δοκιμασίες. Η πρώτη αποχώρηση και οι δυο νέοι αγρότες.

Με 1.486.861 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο στο σύνολο κοινού και εντυπωσιακή πρωτιά, « Η Φάρμα» άνοιξε τις πόρτες της το βράδυ της Παρασκευής 12 Μαρτίου, στον ΑΝΤ1.

Το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, με 4,9 μονάδες διαφορά και ποσοστό 29,5%.

Οι υψηλότερες επιδόσεις του σημειώθηκαν στους άνδρες, όπου στο κοινό 25-44 το κοντέρ της τηλεθέασης χτύπησε κόκκινο με 37%. Και οι γυναίκες, όμως, έδωσαν υψηλή τηλεθέαση που έφτασε έως και το 30,2% στο κοινό 25-44.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου, η «Φάρμα» κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, καταγράφοντας μερίδιο 24,6%, με τους άνδρες 25-44 να δίνουν ποσοστό 33,9%.

Οι Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ειρήνη Κολλιδά, Μαρία Μιχαλοπούλου, Θανάσης Πάτρας, Σοφία Παυλίδου, Στράτος Τζώρτζογλου, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Θωμά, Κυριακή Κατσογρεσάκη, Κωνσταντίνος Μακρής, Βασίλης Μαντζουράνης, Μαρία Σπυροπούλου, Μαρία Τοτόμη και Παναγιώτης Χατζόπουλος άφησαν πίσω τους τον σύγχρονο τρόπο ζωής για να έρθουν αντιμέτωποι με τη φύση, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η πρώτη Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ του Θανάση Πάτρα και του Παναγιώτη Χατζόπουλου, ο οποίος συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα 5 Αγωνίσματα και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, στη «Φάρμα» μπαίνουν η Μαρία Φραγκάκη και ο Ερωτόκριτος.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα τα δώσουν όλα! Θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά και για την παραμονή τους στη «Φάρμα». Θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις καθοριστικές δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

