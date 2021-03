Οικονομία

Pricefox.gr: Οδική βοήθεια και Φροντίδα ατυχήματος - Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μια πρώτη ματιά φαίνονται όμοιες, στην πραγματικότητα ωστόσο η οδική βοήθεια και η φροντίδα ατυχήματος έχουν πολλές διαφορές.





Τι είναι η οδική βοήθεια και τι καλύπτει;

Η οδική βοήθεια είναι η βοήθεια που χρειάζεται ένας οδηγός, αν το αυτοκίνητο του πάθει κάτι και μείνει ή εμπλακεί σε ατύχημα. Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μαζί με όλα τα πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου και την επιλογή της οδικής βοήθειας.

Η Οδική βοήθεια καλύπτει τα παρακάτω:

Επιτόπια επισκευή αυτοκινήτου

Εξυπηρέτηση στο σημείο ακινητοποίησης

Μεταφορά του αυτοκινήτου σε συνεργείο της περιοχής (μετακίνηση όσες φορές χρειαστεί)

Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου εντός της Ελλάδας

Αλλαγή ελαστικού

Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου

Παροχή βοήθειας σε περίπτωση απώλειας κλειδιών

Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου στην Ελλάδα (σε περίπτωση που πάθεις ζημιά στο εξωτερικό)

Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο

Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής

Φύλαξη του οχήματος σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό

Αν ωστόσο ένας οδηγός αποφασίσει να μην αγοράσει ασφάλεια αυτοκινήτου με οδική βοήθεια, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη σε περίπτωση που χρειαστεί οδική βοήθεια.

Τι είναι η φροντίδα ατυχήματος;

Η Φροντίδα Ατυχήματος είναι συνήθως μια κάλυψη που παρέχεται σε όλα τα ασφαλιστικά πακέτα και ενεργοποιείται για κάθε ατύχημα ή βλάβη που προκαλείται από τροχαίο. Η βοήθεια είναι 24ωρη και παρέχεται στον οδηγό είτε ευθύνεται, είτε όχι.

Δήλωση Ατυχήματος ή/και τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος.

Καταγραφή των στοιχείων και φωτογράφιση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Αποστολή των απαραίτητων εγγράφων, δηλώσεις, δικαιολογητικά και φωτογραφίες στην ασφαλιστική εταιρεία για την διαδικασία της αποζημίωσης.

Συμβουλές σχετικά με το ατύχημα

Οι υπηρεσίες της Φροντίδας Ατυχήματος ολοκληρώνονται με την παροχή βοήθειας στον χώρο του ατυχήματος χωρίς την υπηρεσία μεταφοράς του οχήματος.

Διαφορές μεταξύ Οδικής βοήθειας και Φροντίδας ατυχήματος

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα του Pricefox φαίνονται οι διαφορές μεταξύ οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος. Δες όλα όσα θες να ξέρεις όταν επιλέγεις πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου.

Ασφάλεια αυτοκινήτου με οδική βοήθεια στο Pricefox.gr

Το Pricefox είναι η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν καλύψεις, τιμές και να αγοράσουν την ασφάλεια αυτοκινήτου online με τρία απλά βήματα online, από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές, με την φθηνότερη οδική βοήθεια της αγοράς, μόνο με 1,59€ το μήνα.