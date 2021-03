Πολιτική

Lockdown: Ο “οδικός χάρτης” για την χαλάρωση των μέτρων

Μέτρα χαλάρωσης εξετάζουν κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι. Συνεδριάζει εκτάκτως η υγειονομική επιτροπή. Σκέψεις για άνοιγμα σε κομμωτήρια, λιανεμπόριο και εστίαση.

Τον "οδικό χάρτη" για την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και την επιστροφή στην κανονικότητα βγάζει από το συρτάρι η κυβέρνηση με τις ευλογίες των επιδημιολόγων.

Την Τετάρτη το πρωί στις 10.00 συνεδριάζει εκτάκτως η υγειονομική επιτροπή που αναμένεται να εξετάσει την χαλάρωση των μέτρων και του lockdown, προκειμένου να εκτονωθεί η συσσωρευμένη κόπωση των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή των ειδικών θα εξετάσει όλα τα ισχύοντα μέτρα και θα εισηγηθεί αλλαγές όπου απαιτείται

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι αναμένεται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση αν για την απαγόρευση κυκλοφορίας στις 19:00 το απόγευμα του Σαββατοκύριακου, η μετακίνηση εντός ακτίνας 2 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας και μια σειρά από μέτρα που αποδείχθηκε δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη.

Επίσης, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πολιτών και ιδίως την κόπωσή τους και ύστερα από ένα έτος μάχης με την πανδημία του κορωνοϊού, θα εξετάσει τον ορισμό ενός γενικού χρονικού ορίζοντα σταδιακής επανέναρξης κάποιων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους υγειονομικούς παράγοντες, αλλά και τη συμβολή κάθε δραστηριότητας στη μετάδοση του ιού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ως προς τον οδικό χάρτη επανεκκίνησης της οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο είναι να ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών στις 22 Μαρτίου. Στις 29 Μαρτίου προσανατολίζεται το άνοιγμα στο λιανεμπόριο με sms στο 13032. Επίσης, υπάρχει η σκέψη να ανοίξει πριν το Πάσχα η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ για τις 14 Μαΐου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα του τουρισμού.

«Υπάρχει κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μέτρα αποδίδουν στο βαθμό που τηρούνται. Αν δεν είχαμε τα μέτρα σε ισχύ θα είχαμε πολλά περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερους θανάτους. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει τεράστια κόπωση στην κοινωνία και απαιτούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη σε συνέντευξή της στον Ρ/Σ Alpha 989.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, ανέφερε ότι η κυβέρνηση μελετά το σταδιακό άνοιγμα προς το τέλος Μαρτίου. Εξήγησε ωστόσο, ότι αυτό εξαρτάται και από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εξέφρασε παράλληλα την άποψη ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό από το περσινό.