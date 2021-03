Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Τα ζευγάρια για τα ημιτελικά

Έγινε η κλήρωση και αναδείχθηκαν τα ζευγάρια για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Διενεργήθηκε η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΟ. ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ προέκυψαν ως ζευγάρια στα ημιτελικά από την κληρωτίδα. Ο νικητής του ζευγαριού ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός θα είναι ο τυπικά γηπεδούχος στον τελικό στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Οι αγώνες θα της ημιτελικής φάσης είναι διπλοί, με τον πρώτο εξ αυτών να διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που αναφέρεται πρώτη.

Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 6-8 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς τρεις εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα στις 27, 28 ή 29 Απριλίου.

Στα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός απέκλεισε τον Άρη με συνολικό σκορ 3-2, ο ΠΑΟΚ άφησε εκτός τη Λαμία με 6-3 συνολικό σκορ, η ΑΕΚ τον Βόλο με 4-3 συνολικό σκορ, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την έκπληξη και με δύο νίκες (2-1, 1-2) απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν ως εξής:

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ