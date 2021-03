Οικονομία

ΤτΕ: στους servicers δάνεια ύψους 39 δις ευρώ

Κατά πόσο αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται εγχώριες εξειδικευμένες εταιρίες. Η κατανομή των χορηγήσεων. Αναλυτικά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Tα 39 δισ. ευρώ αγγίζουν πλέον τα δάνεια που κατέχουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ή servicers.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκε κατά 6,264 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 38,929 δισ. ευρώ, έναντι 32,665 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2020. Από αυτά τα 13 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια προς επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση κατά 11,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2,549 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 13,795 δισ. ευρώ στο τέλος του δ' τριμήνου του 2020. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 8,176 δισ.. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 17 εκατ. ευρώ στα 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ' τριμήνου του 2020. Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 2,763 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 18,9 56 δισ. ευρώ κατά το δ' τρίμηνο του 2020.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 209 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11,516 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2,938 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 7,347 δισ. ευρώ.